Hans Schmidt, genannt Beislschmidt : Worte eines passionierten Zynikers

Der Zweibrücker Autor Hans Beislschmidt hat den Gedichtband „Ich warte noch auf Altersmilde“ herausgebracht. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken Hans Schmidt, genannt Beislschmidt, ist vielen Zweibrückern als legendärer Kneipenwirt und Kleinkunstveranstalter bekannt. Jetzt hat er einen Lyrikband veröffentlicht. Der ist unterhaltsam, tiefgründig, frech und manchmal auch krass.

Von Susanne Lilischkis

„Ich bin ein Lebemann“, sagt Hans Schmidt, „ich habe mein Leben lang geraucht und reichlich dem Alkohol zugesprochen. Aber ich habs überlebt.“ Der bekannte Zweibrücker Kneipenwirt, Gründer des Beisl, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Seine Passion für die Gastronomie begann schon früh. Als Kellner verdiente er sich das Geld fürs Studium in Wien. Die Wiener Beisl-Kultur brachte er 1979 in seine Heimatstadt. Hans Schmidt eröffnete im ehemaligen Café Schwenk sein eigenes Lokal, das er mit großem Erfolg bis 1987 betrieb. Dann zog es ihn in die Großstadt. Das Gasthaus „Der blaue Hirsch“ in Saarbrücken wurde sein neues Projekt. Gemeinsam mit seiner Frau baute er die Kegelbahn in ein Theater um. Dort gaben sich bald die Größen der oft regionalen Kleinkunstszene die Klinke in die Hand. „Mir war es immer wichtig, dass meine Gäste nicht abgefertigt werden“, erklärt Schmidt sein Konzept, „sie sollten vielmehr ein Forum haben, wo sie sich aussprechen können.“

Der Gastronomie mit ihren unregelmäßigen Arbeitszeiten und der wenigen Freizeit kehrte er 2018 den Rücken und verlegte sich aufs Schreiben. Auf eine Abschiedsparty oder eine Würdigung verzichtete er bewusst: „Eine Laudatio, Orden, Auszeichnungen, das ist nichts für mich. Das ist wie eine Grabesrede. Ich trete lieber still zur Seite.“ Seitdem faszinieren ihn Gedichte. Dinge wie das richtige Versmaß interessieren ihn zwar, aber er hat oft das Metrum geopfert, weil ihm der Gedanke wichtiger erschien.

Seinem Gedichtband „Ich warte noch auf Altersmilde“ ist das Querständige anzumerken. In eine Schublade will sich der Autor nicht stecken lassen. Und mit seiner Meinung hinter dem Berg halten möchte er auch nicht. Er hat zu vielem etwas zu sagen, zu Corona-Maßnahmen, Sterbehilfe, Cancel Culture und zum Freiheitsbegriff allgemein – oft inspiriert ihn das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen zu seinen Versen. „Seit 2015 die Flüchtlingswelle bei uns ankam, ist die Gesellschaft in zwei Lager gespalten“, erklärt er, „Schlafschafe, Schwurbler, Kriegstreiber, Putinversteher, jeder meint die Wahrheit gepachtet zu haben.“

So ganz kann sich Hans Schmidt davon nicht freimachen, vielmehr sagt er in seinen Gedichten direkt, was er empfindet. Und das ist oft genug Zynismus. In der Rolle des großen Kritikers fühlt er sich wohl und er füllt sie mit beißender Ironie aus. Sarkasmus muss man können und Hans Schmidt beherrscht diese Kunst meisterhaft.

Wer sich jetzt aber einen am Leben verbitterten Autor vorstellt, liegt falsch. Hans Schmidt hat die Gabe, ganz genau und oft mit viel Liebe auf seine Umgebung zu schauen. Das sieht man in seinen Mundartgedichten ganz besonders. Die „alt Rätsch“, die „Schnerrbix“ oder der „Heckebangert“ sind Gestalten, die jeder kennt. Entstanden sind die Mundartgedichte zusammen mit den Bewohnern eines Altenheims. Dort bot Hans Schmidt einen Gesprächskreis an. „Die Senioren haben mir die Begriffe erklärt. Die nahmen kein Blatt vor den Mund“, erinnert er sich.

Die gesammelten Stichworte verarbeitete der Autor zu einer Büttenrede. Die sei so explizit ausgefallen, dass sich die Heimleitung beschwerte. Kurz darauf war Schmidt seinen Job los, wegen „Autoritätsproblemen“, wie er sagt. Sich anpassen, das liege ihm einfach nicht: „Ich könnte stinkreich sein, wenn ich den Mund gehalten hätte.“ Alles, was er schreibe, tue oder sage, hinterfrage er, ob es für ihn persönlich passe und das ganz ohne Faktenchecker, wie er betont.

Beislschmidt überprüft die Fakten seines Lebens lieber selbst. Ein Freigeist, der die Gabe der genauen Beobachtung hat. Im Gedicht „Der Fensterrentner“ schreibt er: „Ab zehn Uhr wird zurückgeschossen, denn als Ober-Fenster-Aufsichtsrat hält Rentner Jochen unverdrossen Wacht mit seinem Fotoapparat.“ Das ist eine der Perlen, die der kleine Band bereithält.

Doch die titelgebende fehlende Altersmilde bricht sich auch in populistisch angelegten Versen Bahn. Dann redet Hans Schmidt Klartext: „Der alte Sack ist freigesprochen, das Mädchen muss mit ihm nach Haus. Der geile Bock hat nichts verbrochen, die Richter schließen Straftat aus.“

Das mag nicht jedem gefallen. Und führt die Leser zu der Frage: Wie streitbar kann, wie streitbar muss Literatur sein? Kann ich die Meinung eines anderen akzeptieren, auch wenn ich sie nicht teile? Hans Schmidt, der selbst ernannte Querkopf, trägt mit seinem Gedichtband zu diesem Diskurs bei.