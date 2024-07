Ehrenamtlich stark engagiert „Bei mir gibt es keine halben Sachen“

Bei dieser Einstellung ist auch klar: Zum Geldverdienen kommt kein Spieler nach Rimschweiler. „Ich hab den Spielern mal gesagt, wir können auch eine Punktprämie einführen. Aber was ist euch lieber. Ein schöner Rasenplatz oder ein paar Euro in der Tasche?“ Die Diskussion sei dann schnell beendet gewesen. Der gute Rasen war dann doch das bessere Argument. Die erste Mannschaft tritt in der kommenden Saison in einer Spielgemeinschaft mit der VB Zweibrücken in der „A-Klasse“ an und die zweite in der „B-Klasse West“. Außerdem nutzen die G- und F-Jugend, die Bezirksliga-Mannschaft der Frauen sowie die AH den Platz.