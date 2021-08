Ehrenmitglied der VTN : VT Niederauerbach trauert um Hans Massar

Niederauerbach (red) Hans Massar, Ehrenoberturnwart und Ehrenmitglied der Vereinigten Turnerschaft Niederauerbach (VTN) 1885, ist am vergangenen Samstag nach kurzer schwerer Krankheit, im Alter von 84 Jahren, verstorben.

Hans Massar gehörte seit 1960 der VT Niederauerbach als Mitglied an. Sein Name ist im Verein untrennbar verbunden mit dem Fachbereich Turnen, dessen Fachwart er seit Jahrzehnten war. „Wenn ich mal hochrechne, komme ich auf rund 80 000 Jugendliche, die ich in meiner Zeit als Turnwart bei der VTN bisher betreut habe“, sagte Hans Massar einmal vor ein paar Jahren über seine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in der Auerbacher Turnhalle.