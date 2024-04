Nachruf Hannsgeorg Orth mit 80 verstorben: Lehrer und US-Fan

Geboren wurde Orth am 25. Juli 1943 in Kirkel als Sohn eines Pfarrers. Der Vater fiel im Zweiten Weltkrieg; die Mutter heiratete ein zweites Mal und zog mit Hannsgeorg Orth und dessen Bruder 1953 in die USA, nach Santa Monica in Kalifornien. „Von daher hatte er seine Liebe zu den USA“, weiß Schiller zu berichten. 1962 – aus der zweiten Ehe seiner Mutter hatte Hannsgeorgt Orth mittlerweile einen weiteren Bruder – ging es zurück nach Deutschland. Hannsgeorg Orth studierte auf Lehramt und wurde Lehrer an der heutigen Mannlich-Realschule in Zweibrücken, wo er viele Jahre wirkte.