Lesung mit Hannelore Bähr: „Ist das Andersland oder ist das Demenz? In surreale Welten abgleiten

Der Pflegestützpunkt bietet Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflegebedürftigkeit an. Unter anderem veranstaltet die Organisation den Gesprächskreis Demenz. Er soll zum Austausch für Angehörige von Menschen mit Demenz dienen. Die Zusammenkünfte finden immer am letzten Donnerstag im Monat in der Zeit von 17 bis 19 Uhr statt. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus in Zweibrücken.