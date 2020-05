Handyparken in Zweibrücken : Parkgebühren mit Smartphone zahlen

Zweibrücken Die Stadt erweitert die digitale Serviceleistungen für die Bürger. Dabei kooperiert Zweibrücken mit der Initiative Smartparking.

Doch es war nicht allein die Erfahrung des Verwaltungschefs, um das Thema in Zweibrücken anzugehen. „Wir wollen den Bürgern eine weitere digitale Serviceleistung anbieten.“ Seit einem Jahr beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe in der Verwaltung mit dem Thema. Und seit gestern Nachmittag haben die Autofahrer die Möglichkeit, ihre Parkgebühr mit dem Smartphone zu zahlen.

Bei der Beratung habe man sich entschieden, mit der Initiative Smartparking zu kooperieren. Smartparking ist nach Aussage des städtischen Kämmerers Julian Dormann der führende Partner in diesem Bereich. Rund 130 Städte kooperierten mit der in Hamburg ansässigen Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Der Vorteil der Initiative ist nach den Worten Wosnitzas, dass Smartparking breit aufgestellt ist. „Die Autofahrer benötigen keine vier, fünf Apps und können dennoch unter acht Anbietern – Park and Joy, Parknow, Easypark, mobilet, Yellowbrick, Parkbyphone, Parkster oder Parco – auswählen.“

Doch da habe das Zahlen per Smartphone einen weiteren Vorteil, sagt Zimmermann. Denn wer zum Beispiel nur 30 Minuten parken wollte, dann aber merkt, dass es doch 90 Minuten werden, kann das per Smarthone anpassen, ohne zum Parkplatz zurückzulaufen. „Er darf aber auch da nicht über die Höchstparkzeit hinaus parken.“ Wer 90 Minuten parken wollte, dann aber nur 30 Minuten parkte, zahlt auch nur die 30 Minuten. Damit entfalle das Überzahlen, sagt Zimmermann. Wosnitza erklärt, dass die Parkgebühr durch das neue digitale System nicht steige. Allerdings merkt er an, dass die Anbieter eine Gebühr verlangen. Wobei die Höhe differiert. „Da muss jeder Nutzer schauen, welcher Anbieter für einen der passende ist“, sagt Wosnitza. Ein Kriterium bei der Auswahl könnte auch sein, ob der Anbieter auch in den Städten, in denen man öfters unterwegs ist, genutzt werden kann.