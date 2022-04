Zweibrücken Betroffen war eine Frau mit Kinderwagen.

Eine 30-jährige Frau ließ am Donnerstag zwischen 15 und 15.30 Uhr in der Zweibrücker Fußgängerzone ihre Handtasche kurz unbeaufsichtigt am Kinderwagen stehen. Ein unbekannter Täter nutzte dies, um die Tasche mitsamt der Geldbörse zu stehlen. Laut Polizei liegt die Schadenshöhe im dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60.