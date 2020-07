Während die Fahrerin am Steuer saß : Handtasche aus dem Auto geraubt

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa «Kuriose Polizeimeldungen: Die Ordnungshüter 2017 im Einsatz» vom 08.12.2017) Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Zweibrücken Obwohl sie geistesgegenwärtig reagiert hat, konnte eine Autofahrerin nicht verhindern, dass ein Radfahrer mit ihrer Handtasche flieht.

Ein dreister Raub hat sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Kaiserstraße ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 42-Jährige in der Höhe der Kaiserstraße 40 (schräg gegenüber dem Nardini-Klinikum) in ihrem Auto gesessen, um auf jemanden zu warten. Wegen der Hitze hatte sie die Fenster heruntergekurbelt. Diesen Umstand machte sich ein Radfahrer zunutze, der sich ihrem Pkw zunächst von vorne genähert und hinter ihr umgedreht hatte, um dann von hinten auf sie zuzufahren. Im Vorbeifahren ergriff er durch die offene Scheibe der Beifahrertür die Handtasche der Autofahrerin, die diese auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte. Geistesgegenwärtig griff die Frau ihrerseits nach ihrer Tasche, um sie festzuhalten. Der Täter schlug ihr mit der Hand auf den Arm und konnte ihr so die Tasche entreißen. Dann flüchtete er auf dem Fahrrad weiter in Richtung Ixheim.