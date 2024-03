Verurteilt Hallplatz-Räuberduo muss mehrere Jahre ins Gefängnis

Mit ihrem Urteil blieb die Strafkammer nur leicht unter dem Antrag von Staatsanwalt Christian Horras, der den älteren der beiden Männer vier Jahre und acht Monate und den jüngeren fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis schicken wollte. Nach der Beweisaufnahme stehe der angeklagte Sachverhalt fest, sagte der Staatsanwalt. Der beraubte 23-jährige Zweibrücker habe im Zeugenstand „nachvollziehbar und plausibel“ geschildert, was ihm am 11. September 2023 im Durchgang zwischen der Zweibrücker Hallplatz-Gallerie und dem angrenzenden Parkhaus zugestoßen war. Es bestünden keine Zweifel, so der Staatsanwalt: „Es war ein bewaffneter Überfall am helllichten Tage mitten in der Innenstadt. Es hätte jeden treffen können.“ Der junge Mann, ein Altenpfleger auf dem Weg zur Arbeit, „war zur falschen Zeit am falschen Ort“. Es sei eine Tat der Kategorie „Beschaffungskriminalität“ gewesen, stellte der Staatsanwalt fest. Denn die in diesem Zusammenhang vielfach vorbestraften drogen- und alkoholkranken Angeklagten hätten unter „Suchtdruck“ gehandelt – wobei der jüngere „die Initiative“ und der ältere „das Messer ergriffen hatte“.