Einer von vielen Programmpunkten nächsten Montag : Zweibrücken sucht den Halloween-Superstar

In der Jury beim letzten Zweibrücker Halloween-Spektakel 2021 saßen Rosenkönigin Annika I., Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Citymanagerin Petra Stricker (von links). Foto: Stadtmarketing Zweibrücken

Zweibrücken Zu Halloween am kommenden Montag haben Stadtmarketing, Gemeinsamhandel und viele weitere Akteure sich ein fröhlich-gruseliges Programm einfallen lassen.

Die diesjährige Zweibrücker Halloween-Veranstaltung findet passgenau am Halloween-Montag, 31. Oktober statt. Und zwar hauptsächlich auf dem Schlossplatz. Dort wird bei Tageslicht sozusagen in die Zweibrücker Halloween-Nacht hineingefeiert. Das Programmhighlight „Halloween-Spektakel“ allerdings ist zu Beginn der Dämmerung am Hexen-Brunnen auf dem Hallplatz geplant. Parallel zum „Spektakel“ am Hexenbrunnen auf dem Hallplatz laufen die Aktivitäten auf dem Schlossplatz weiter.

Veranstalter des Zweibrücker Halloweens sind das Stadtmarketing Zweibrücken und der Verein Gemeinsamhandel Zweibrücken. Zum Ablauf teilt Citymanagerin Petra Stricker weiter mit:

Um 14 Uhr öffnen die Schausteller am Montag ihre Stände und auch zwei verschiedene Karussells drehen dann bereits ihre Runden. Zeitgleich starten die Aktivitäten des Kinderschutzbundes Zweibrücken in deren Gruselzelt. Ab 15 Uhr können Kinder am Lagerfeuer der Waldjugend unter anderem Stockbrot backen und Kürbisse schnitzen. Die fertig gestalteten Kürbisköpfe dürfen sie nach der Veranstaltung mit nach Hause nehmen.

Am Stand des THW-Ortsverbands Zweibrücken hat man sich auch eine Halloween-Überraschung einfallen lassen. Weitere Projektpartner bieten neue, aber auch bewährte Aktionen wie Pfeile und Dosen werfen, das Bemalen von Halloween-Figuren und vielem mehr.

Bei Dunkelheit können die Kinder vor dem Zelt des Stadtmarketings am „Mund der Wahrheit“ ihren Mut unter Beweis stellen. Süßes in allen Facetten sowie würzige Speisen runden das Programm ab und für passende Getränke ist gesorgt.

Um 16 Uhr beginnt die Kinder-Grusel-Kostüm-Show (Bewerbungsformulare stehen zum Download auf der Website der Stadt bereit, per E-Mail an stadtmarketing@zweibruecken.de). Die Schlosstreppe wird zur Bühne, welche die teilnehmenden Kinder auf einem roten Teppich erreichen. An der Kostüm-Show können Kinder bis maximal 16 Jahre mitwirken. Lediglich ein komplettes Halloweenkostüm ist erforderlich.

Unter den wohlwollenden Augen der Gruseljury wird der Halloween-Superstar 2022 auserwählt. Zwei wichtige Bewertungskriterien sind die Originalität der Verkleidung sowie passende Bewegungen des Kindes zum „Charakter“ des Kostüms. Jedes teilnehmende Kind erhält eine Urkunde sowie einen kleinen Sachpreis. Die Preisverleihung für die Gewinner/innen findet, wegen einer ordnungsgemäßen Auswertung, zeitversetzt auf dem Hallplatz statt. Zum Abschluss der Kostüm-Show präsentiert Elmiras Orient einen Gruseltanz.

Gegen 17.20 Uhr begeben sich alle, die Gefallen daran haben zum dampfenden Hexen-Brunnen auf den Hallplatz. Der Zug wird von den Fackelträgern der THW-Jugend angeführt. Ab etwa 17.45 Uhr findet am Brunnen, parallel zu den laufenden Aktivitäten auf dem Schlossplatz, das Halloween-Spektakel statt.

Aber zunächst prämiert Rosenkönigin Annika die Sieger/innen der Kinder-Grusel-Kostüm-Show. Erster Preis sind zwei Eintrittskarten für den Europapark in Rust, zudem gibt es laut Stricker drei weitere attraktive Hauptpreise.

Nach einer Performance mit Tanz, Geistern der Nacht und dem feuerspeienden Brunnen zieht das Gruselvolk durch die Fußgängerzone zurück zum Schlossplatz. Dort findet nach deren Ankunft vor dem Schloss ungefähr um 18.40 Uhr ein Bodenfeuerwerk mit Maskentanz statt.

Zeitverschiebungen und Programmänderungen sind vorbehalten, vornehmlich falls es regnet. Die Halloween-Veranstaltung endet gegen 21 Uhr.