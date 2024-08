400 Euro gespendet Dankeschön für süße Gaben

Rennsportler von der Käshofer Chaussee naschen bei den Wartezeiten die hausgemachten Sahnestückchen, Hefeteilchen und Tortenstücke zahlreicher Mütter von Kleinen aus der Kindertagesstätte Zwergenland Wiesbach. Was am Ende der beiden Renntage beim 49. ADAC-Bergrennen des Homburger Automobilclubs in der überdimensionalen Sammelbüchse als Erlös lag, wurde jetzt vom Vereinsvorsitzenden Andreas Herl und HAC-Sportleiter Christoph Schwarz an die Tagesstättenleiterin von Zwergenland Laura Ziegler, zusammen mit dem Vorsitzenden des Kita-Fördervereins Christian Britz beim Zwergenland übergeben. 400 Euro lagen aufgerundet in der Spendenbüchse.