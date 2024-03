Gruppe Omas gegen Rechts hat sich in Zweibrücken gegründet Omas gegen Feinde der Demokratie

Angelika Godau ist schon lange Mitglied der bundesweiten „Omas gegen Rechts“. Im Februar kam sie auf die Idee, eine regionale Gruppe zu gründen. „Ich wollte in einer Zweibrücker Facebook-Gruppe dazu eine Ankündigung machen“, erzählt sie, „aber weil an dem Tag Aschermittwoch war, wollte ich es den kommenden Tag posten. Doch Ulrike Konitz, die ich bis dahin nicht kannte, hat just am Aschermittwoch einen Aufruf zur Gründung einer Zweibrücker Gruppe der Omas auf Facebook veröffentlicht.“ Die beiden Frauen tauschten sich aus und setzen die Gründung schnell um.