Party am Wochenende Frische Speisen und alte Gefährte

Am Wochenende wird rund um den Großsteinhauser Dorfbrunnen ein zünftige Dorffest gefeiert. Mit Live-Musik zum Auftakt wird auch das diesjährige Dorffest der großen Vereinsfamilie eröffnet. Unterhalt wird dabei die Band „No name BOBA-Band“ . Bereits im letzten Jahr sorgte die Band für einen überaus stimmungsvollen Auftakt, der bei vielen Dorffestbesuchern noch in bester Erinnerung geblieben ist. Wie die Jahre zuvor hat sich eine große Helferschar um Ortsbürgermeister Volker Schmitt und die Vereinsfamilie „Großsteinhausen aktiv“, für das Großereignis gerüstet.