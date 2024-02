Freiheitsdressuren, Comedybeiträge und aufregende Stuntnummern Große Pferdegala im Landgestüt

Ein Profi auf den internationalen Showbühnen und schon öfters in Zweibrücken zu Gast ist Tatjana Früh. Die Stuttgarterin sattelt erneut ihren 18-jährigen Friesenhengst Ernie – „ein alter Hase im Showgeschäft und mein absolutes Verlasspferd“, erzählt die professionelle Bereiterin und Ausbilderin. Bereits als Fohlen habe sie den hübschen Hengst erworben und selbst ausgebildet. Ihre Partnerin ist Sandra Faas auf dem elfjährigen Friesenwallach Julius. „Ebenfalls ein tolles, nervenstarkes Pferd, das zunächst bei mir in Beritt war und seit 2022 in meinem Besitz ist“, sagt Tatjana Früh, die übrigens sehr gerne nach Zweibrücken kommt. „Am Landgestüt schätze ich die ganze Atmosphäre, die historischen Gebäude und natürlich die schöne Reithalle. Die großen Stallungen sind ebenfalls toll. Die Pferde fühlen sich einfach wohl hier. Alles ist so herrlich unkompliziert. Das ist immer ein bisschen wie Heimkommen“, schwärmt die Reiterin.