Am Ixheimer Nagelwerk : Kreisel-Baustelle: Auch Schulbussen droht Verspätung

Zweibrücken/Ixheim Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern hat mitgeteilt, dass die Arbeiten am Ixheimer Kreisel in Zweibrücken ab diesem Dienstag, 2. Juni, in die nächste Bauphase gehen .

