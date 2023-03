Konzert in der Alexanderskirche Vom Mittelalter ins Heute

Die sieben Sänger schritten in langer Reihe unter gleichsam mystischen Gesängen zum Altar, in braune Mönchskutten gekleidet, jeder eine batteriebetriebene Kerze in den Händen. Man konnte sich leicht im Film „Der Name der Rose“ wähnen. Und der Eindruck verfestigte sich noch im Laufe des Abends. Gregorianische Choräle, orthodoxe Gesänge und Lieder aus der Renaissance erklangen in vollkommener Harmonie und strahlender Schönheit, nicht Solostimmen heraushebend, sondern in sicherer Einheit und Einigkeit, ohne störende Gestik oder effektreiches Drumherum.