Serie Der Song meines Lebens Gute-Laune-Hit und romantische Ballade

Anders ist das bei dem zweiten Song, den Gregor Meyle als seinen Song des Lebens bezeichnet: „Die Bangles mit ‚Eternal Flame‘ haben mich sehr geprägt.“ Dieser Nummer-Eins-Hit in den USA unterscheidet sich von „Don’t Worry, Be Happy“ durch das aufwändige Arrangement mit Chören und Streichern. Die romantische Ballade wurde von Bangles-Gitarristin Susanna Hoffs gesungen und mitgeschrieben. In Deutschland musste sich der Songs chartsmäßig unter anderem David Hasselhoffs „Looking for Freedom“ geschlagen geben. Dennoch war es für die Girlband Bangles der größte Erfolg ihrer Karriere.