Euroclassic-Festival Gregor Meyle: Konzert in Zweibrücken wie mit Haselnüssen in Hanuta

Rein musikalisch dürfte es aber das Gesamtpaket sein, das ihm so viele Fans beschert: die entspannten Pop- und Folksongs sowie Balladen mit Tiefgang. Seine Alben erreichen immer hohe Positionen in den deutschen Charts. Dazu wirkt Meyle mit Bart und Hut einfach bodenständig und verströmt unentwegt gute Laune. So bekamen ihn auch die 650 Fans am Sonntagabend in der Zweibrücker Festhalle serviert. Dorthin gastierte der Sänger mit seiner achtköpfigen Band im Rahmen des Euroclassic-Festivals.