Gottesdienste an Ostern : Ostern soll den Menschen Mut machen

Einige Gemeinden bieten über Ostern auch Präsenzgottesdienste an. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Zweibrücken Ob Präsenz, Streaming oder interaktiv via „Zoom“ - zum Osterfest wird es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Angebote der Kirchen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Rech

Aufgrund der Corona-Pandemie ist Ostern 2021 erneut ein anderes Fest, als wir es gewohnt sind. Gottesdienste in den Kirchen können auch in Zweibrücken und den umliegenden Orten nur sehr eingeschränkt gefeiert werden. Nachdem nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz die Veranstaltungen in Präsenzform gänzlich ins Wasser zu fallen schienen, bleibt es nun in den Kirchengemeinden beim Status Quo.

„Das bedeutet bei uns, dass sich die Besucher weiterhin vorher bis spätestens Gründonnerstag anmelden müssen“, erklärt der Zweibrücker Pfarrer Wolfgang Emanuel auf Nachfrage des Merkur. So lasse beispielsweise die aktuelle Corona-Verordnung maximal hundert Gäste zu. Das sei aber nur in der Heilig-Kreuz-Kirche gegeben. Anderswo richte sich die Teilnehmerzahl nach der Größe des jeweiligen Gotteshauses. Emanuel informiert, dass die Osternacht am Samstag fast ausgebucht sei. Die Messen würden aber auch auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde gestreamt.

In seiner Predigt unterstreicht der katholische Seelsorger, dass es sich bei Ostern keineswegs nur um ein Frühlingsfest handele. Kein Tag habe die Welt so verändert wie der von der Auferstehung Jesu. Ostern vermittele Hoffnung. „Es handelt sich auch um die Erneuerung der Taufe als eine Art der Grundimmunisierung“, sagt der Pfarrer, der damit einen aktuellen Bezug auf das Impfen nimmt. Er erinnert daran, dass die Zulassung des ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus am 21. Dezember – am Tag der längsten Nacht – erfolgte. Danach sei immer mehr Licht erkennbar geworden. Das sollte den Menschen neuen Mut machen. Emanuel verweist auf die Gemeinde-Homepage, wo die einzelnen Termine veröffentlicht sind. Zudem gebe es ökumenische Angebote unter www.menscheninzweibruecken.de.

Für letzteres Portal hat auch die evangelische Pfarrerin Silke Gundacker vorsorglich zwei Andachten aufnehmen lassen, die heute ins Netz gestellt werden sollen. Die Osternacht hat aufgrund der Pandemie streichen müssen. Die anderen Gottesdienste finden unter Einhaltung der Regeln statt. Die Termine sind auf der Homepage des Dekanats veröffentlicht. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, da derzeit nur wenige Besucher kämen. An Ostern oder genauer an dem jüdischen Pessach werde auch an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnert. Wie bei der Auferstehung von Christus vermittele das Ereignis den Sieg des Lichtes über die Finsternis, der Übergang aus der Knechtschaft in die Freiheit. Bei dieser müsse aber stets der andere Mensch im Blick behalten werden. Das gelte auch während der Pandemie. „Zur Freiheit gehört auch Verantwortungsbewusstsein“, betont die Maßweilerer Pfarrerin.