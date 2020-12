Gottesdienste in Zweibrücken an Heiligabend : Viel Platz, viel frische Luft

Im Rosengarten wird ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten. Foto: Rosengarten Zweibrücken

Zweibrücken Wie die Kirchen in Zweibrücken unter Corona-Bedingungen Weihnachts-Gottesdienste feiern wollen.

Weihnachten ist die Zeit, an der viele Gläubige – einige davon als einzigem Tag im Jahr – einen Gottesdienst besuchen. Was die Geistlichen für gewöhnlich freut, stellt die Kirchen in diesem besonderen Jahr vor eine große Herausforderung. In immer kürzeren Abständen ändern sich die Corona-Vorschriften und niemand kann heute sagen, was genau unter welchen Voraussetzungen am Heiligen Abend und den Weihnachtsfeiertagen erlaubt und möglich sein wird. Dennoch haben sowohl das Dekanat Zweibrücken als auch die Pfarrei Heilige Elisabeth die Termine für Weihnachten geplant. Auf einen Blick ist zu erkennen: Es wird viel mehr Gottesdienste geben als sonst, weil ja viel weniger Menschen auf einmal in die Kirche kommen dürfen. Und: Es gibt eine Vielzahl an höchst kreativen Formaten wie einige Freiluft-Angebote. Alle hoffen, dass Petrus entsprechend mitspielt, denn die Feier der „Menschwerdung Gottes“ soll gerade auch in diesem Jahr ein Fest der Freude und Hoffnung sein.

Ökumenischer Höhepunkt zum Abschluss der Weihnachtstage ist ein Freiluft-Gottesdienst, der erstmalig im Rosengarten gehalten wird. Er wird abwechslungsreich im Team gestaltet von Pfarrer Wolfgang Emanuel sowie seinen protestantischen Kollegen Ursula Müller, Reiner Conrad und Mathias Strickler. Die drei Männer übernehmen zugleich die musikalische Gestaltung, denn im Mittelpunkt steht das alte Weihnachtslied „Es ist ein Ros' entsprungen“. „Das passt perfekt zu unserem Rosengarten. Diese im Schnee gefundene Rose in dem Lied kann ein wundervolles Sinnbild der Hoffnung sein, nach der sich in dieser schwierigen Zeit viele Menschen sehnen“, sagt Wolfgang Emanuel. Reiner Conrad ergänzt: „Das ist ein besondere Abschluss für die Heilige Zeit in einem besonderen Jahr. Seit dem 14. Dezember ist eine Anmeldung hierzu sowie zu allen katholischen Gottesdiensten im Pfarrbüro Heilig Kreuz (0 63 32) 92 78 0 möglich. Es gelten, wie bei allen Gottesdiensten, die jeweils aktuellen Corona-Vorschriften.

Ebenfalls ins Freie geht die Gemeinde Ixheim zu Weihnachten. Sie feiert am Heiligen Abend sowohl um 16 als auch um 17 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst am Gelände des Obst- und Gartenbauvereins in Rimschweiler. Der Tag beginnt kirchlich um 15 Uhr mit einer Krippenfeier in Heilig Kreuz sowie in St. Pirmin in Bubenhausen. Ihr folgen die Christmetten, um 16 Uhr in St. Peter Ixheim und um 17 Uhr in St. Pirmin Bubenhausen sowie um 18 Uhr in St. Johann Rimschweiler und im Nardini-Klinikum. Zu dieser Zeit lädt St. Peter in Ixheim zur Wort-Gottes-Feier ein. Höhepunkt des Tages ist die Christmette in Heilig Kreuz um 22 Uhr. Hier wird an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils um 10.30 Uhr das Hochamt gehalten.

Das evangelische Team rund um Pfarrer Günter Sifft und Ehefrau Heike als musikalische Leiterin hat in Zweibrücken Mitte bereits mit „Taizé-to-go“ Ende Oktober gute Erfahrungen gesammelt. Mit einem offenen „Kommen und Gehen“ durch getrennte Ein- und Ausgänge und einer mehrfachen Wiederholung der Gesänge und geistlichen Impulse in verkürzter Form konnte immerhin rund die Hälfte der sonst weit über 100 Gläubigen erreicht werden. Auch am Heiligen Abend werden sich die Pfarrerinnen und Pfarrer mit 20-minütigen Andachten kurz halten, damit zwischendurch immer wieder gelüftet werden kann.

Geplant sind sechs Gottesdienste fast im Stundentakt, die von unterschiedlichen Geistlichen gehalten werden. Den Anfang macht nachmittags um 16 Uhr Familienpfarrerin Elisabeth Beck. Die Christvesper um 17 Uhr übernimmt Dekan Peter Butz, ebenso wie die Christmette um 22 Uhr. Die Abendgottesdienste um 18.30 und um 20 Uhr hält Diana Lipps. Zur jeweils selben Zeit hält Pfarrerin Ursula Müller zweimal hintereinander ihre Christvesper in der Versöhnungskirche. Die Anmeldungen zu jedem Gottesdienst laufen zentral über das Dekanatsbüro, Telefon (0 63 32) 73 5 43 oder per Mail dekanat.zweibruecken@evkirchepfalz.de.