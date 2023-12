An Weihnachten und Silvester im Einsatz Vier Gottesdienste mit dem Frauenchor „Gospel and Praise“

Die vom Mittelbacher Frauenchor „Gospel and Praise“ mitgestalteten Gottesdienste finden statt: Heilig Abend, Sonntag, 24. Dezember: 17:30 Uhr in Mittelbach und an Silvester um 16 Uhr in Rimschweiler, um 17.15 Uhr in Wattweiler und um 18.30 Uhr in Mittelbach. Außerdem hält Prädikant Wolf Rüdiger Schreiweis an Heilig Abend um 16 Uhr den Gottesdienst mit Krippenspiel in Rimschweiler und Pfarrer i.R. Hans-Jürgen Bechert die Christvesper um 16.30 Uhr in Wattweiler.