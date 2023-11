„Gospel and Praise“ am 1. Advent in der Alexanderskirche „Die Leute im Publikum sollen mitsingen“

Am ersten Advent ist es wieder soweit: Der Mittelbacher Chor „Gospel and Praise“ gibt sein Jahreskonzert in der Alexanderskirche. „Dieses Jahr ist ‚Kyrie‘ unser Motto“, sagt Chorleiter Wolf-Rüdiger Schreiweis, „Kyrie heißt ja ‚Herr‘ und dieses ‚Herr erbarme Dich‘ hört man in jedem Gottesdienst. Wir haben drei verschiedene Versionen des Kyrie im Programm, zum Beispiel eine Version des Oslo Gospel Chors, die eher ruhig ist oder die Variante der Popgruppe Mister Mister aus den 80er Jahren, die haben viele schon gehört.“