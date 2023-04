Zweibrücker Unternehmen ausgezeichnet Gölz Paletten ist „Ort der Nachhaltigkeit“

Das Familien-geführte Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1988 auf die Fertigung und Auslieferung von Holzpaletten spezialisiert und investiert seit Jahren in die Senkung seiner CO 2 -Emissionen. Auf dem über 100 000 Quadratmeter großen Firmengelände in Zweibrücken hat das Unternehmen bereits vor über zehn Jahren in Photovoltaikanlagen investiert. Außerdem hatte Paletten Gölz einen der ersten Elektro-Lkw für den Fernverkehr auf der Straße. Für die Aufbereitung beschädigter Paletten gibt es eine eigene „Reparaturstraße“. Aus den Abfällen, die bei der Herstellung und Reparatur der Paletten anfallen, wird Wärme gewonnen, die wiederum in der Produktion zum Trocknen der Paletten und zum Heizen der Gebäude verwendet wird.