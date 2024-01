Gölz Paletten trifft Maut doppelt hart Hin und Her der Politik kostet Firma eine Million

Seine Bio-LNG-Flotte aber will Gölz nicht weiter ausbauen. „Wir haben da längst einen Plan B und Plan C“, betont der Firmenchef und will auch im Schwerlastverkehr künftig stärker auf den Elektroantrieb setzen. „Unsere Firmen-Pkws laufen bereits elektrisch und seit 2023 haben wir auch einen ersten kleinen E-Lkw in Betrieb“, erläutert Leiendecker . Mit knapp 250 Kilometer sei dessen Reichweite allerdings noch eher bescheiden. „Wir nutzen das Fahrzeug nur, um regionäle Märkte zu bedienen“, so der Vertriebsleiter weiter.