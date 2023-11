Best-of-Programm Glenn Miller Orchestra kommt nach Zweibrücken

Mit seinem „Best Of“-Programm ist das Publikum zu einer musikalischen Reise zurück in die gute alte Zeit der Swingmusik eingeladen. Will Salden und seine Musiker verstehen es, Menschen aller Altersstufen rund um den Globus zu begeistern, wie das Kultur- und Verkehrsamt weiter mitteilt. Der unverwechselbare, auffallend harmonische und zugleich elektrisierende Sound der exzellenten Musiker bringe das Lebensgefühl der 1930er- und 1940er Jahre zurück. In der großen Big-Band-Besetzung und mit der Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“ werden zeitlose Welthits wie „In The Mood“, „Pennsylvania 6-5000“, „Moonlight Serenade“ und viele andere präsentiert.