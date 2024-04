Flächendeckende Breitband-Ausbau Glasfaser in Zweibrücken: langwieriger Ausbau für schnelles Internet

Die UGG plane nun, die ersten Verteilerstationen im Juli zu errichten und bis September sollen alle elf Standorte aufgebaut sein, heißt es in der von Krebs vorbereiteten Verwaltungsvorlage. Auch sind Standorte für die nachgeschalteten „Distribution Points“ (DPs, Straßenverteiler) in den ersten drei Ausbau-Teilabschnitten („Partitionen 1-3“) genehmigt: „Insgesamt sprechen wir hier von über 200 DPs-Standorten, die teilweise auch vor Ort geprüft werden mussten. Erstes Ziel der UGG ist es, die Hausanschlüsse in Partition 3 (Oberauerbach, Mörsbach und Niederauerbach) herzustellen und die Backbone-Leitung/das Licht an den Active-PoP in Niederauerbach anzuschließen, damit die angeschlossenen Haushalte nach Erschließung schnell den Anschluss nutzen können.“