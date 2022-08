Vier Spartipp-Veranstaltungen und Video : Informations-Offensive der Gewobau zu Energie

Mitten im Sommer denken viele Zweibrücker schon sorgenvoll an den Winter. Und an das dann teure Heizen. Die Gewobau will in vier Info-Veranstaltungen aufklären, wie sich mit richtigem Lüften und Heizen und einer möglichen Heizungs-Entlüftung Energie einsparen lässt. Zudem dreht die Gewobau ein Erklär-Video, das sie auf ihrer Internetseite einstellen wird. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Zweibrücken Wie lüfte und heize ich richtig? Was kann ich tun, um die Energiekosten zu senken? Gemeinsam mit den Stadtwerken will die Gewobau in vier Infoveranstaltungen Tipps geben. Bei fast der Hälfte der Mieter und in ihren eigenen Büros wird die Gewobau die Temperatur begrenzen, auch soll die Rolltreppe im Ex-City- Outlet bald still stehen.

Es ist Sommer. Fast jeden Tag Temperaturen über 30 Grad in Zweibrücken. Und doch fürchten sich die Menschen bereits jetzt vor der Kälte. Denn der Winter kommt. Und dann wird es teuer. Die Energiepreise explodieren. Sparen – das wird in diesem Winter das Gebot sein.

Aber wie? Die Heizung einfach auslassen im Winter? So einfach geht es nicht. Doch gibt es Stellschrauben. Die Gewobau (Gesellschaft für Wohnen und Bauen) in Zweibrücken will den Bürgern im September Tipps geben, wie jeder zumindest etwas Energie einsparen und die Heizkosten reduzieren kann. Das erklärt Jörg Eschmann, Geschäftsführer der Gewobau, auf Anfrage unserer Zeitung.

„Wir planen insgesamt vier Infoveranstaltungen“, sagt Eschmann. „Die Gewobau wird diese gemeinsam mit dem Energieberater der Stadtwerke, Rainer Ringeisen, durchführen. Ab Ende nächster Woche schicken wir die Einladungen an unsere Mieter heraus.“ Zudem würden Ende September/Anfang Oktober in dem Mieter-Magazin „Hallo Nachbar“ Tipps gegeben. Ferner habe man ein Erklär-Video gedreht, das auf der Internetseite der Gewobau eingestellt werde. „Wir planen eine Informations-Offensive“, macht Eschmann deutlich.

„Bei den Info-Veranstaltungen geht es um die Frage: ,Wie lüfte ich richtig? Wie heize ich richtig?’“, nennt der Geschäftsführer zentrale Aspekte. Ein weiterer wichtiger Punkt sei das Thema „Heizung durchlüften“. Auch hier lasse sich einiges einsparen. Ferner werde die Gewobau darüber informieren, wie sie selbst Energie einspare.

Eschmann sagt, die Gewobau habe aktuell knapp 3000 Wohnungen in ihrem Bestand (der Schwerpunkt liegt in Zweibrücken, einige Wohnungen sind in Homburg); von diesen würden 1400 mit einer Zentralheizung beziehungsweise durch Fernwärme versorgt. „Hier haben wir Einfluss auf die Vorlauftemperatur“, sagt er. „Bei den restlichen 1500 Wohneinheiten, die durch Gaseinzelöfen, Etagenheizung und teilweise Fernwärme versorgt werden, haben wir nur wenig Einfluss auf die Anlageneinstellung.“

Info Von 6 bis 23 Uhr mindestens 20 Grad Der Verband der Wohnungswirtschaft hat laut Jörg Eschmann, Geschäftsführer der städtischen Zweibrücker Wohnungsbaugesellschaft Gewobau, angeregt, die Beheizung von Gebäuden in Deutschland „möglichst dicht an der geschuldeten Mindesttemperatur auszurichten“. Eschmann erklärt im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur, dass – derzeit – folgende Mindesttemperaturen vom Vermieter geschuldet sind, höher lasse nun auch die Gewobau nicht mehr heizen, wo dies technisch begrenzbar sei: Wohn- und Büroräume – hierzu zählen auch Bad und Toilette – in der Zeit von 6 bis 23 Uhr mindestens 20 Grad Celsius Zimmertemperatur. Für sonstige Nebenräume müssen es in der Zeit von 6 bis 23 Uhr mindestens 18 Grad sein. Für die Zeit von 23 bis 6 Uhr, also die Nachtruhe, gilt für alle Wohnräume 18 Grad. (eck)

Eschmann macht deutlich, dass die Gewobau stets die gesetzlichen Vorgaben im Blick behalten werde (siehe „Info“). Die städtische Wohnungsbaugesellschaft selbst spare übrigens auch Energie ein. Am Donnerstag sei die Firma, die die Heizungsanlagen der Gewobau (diese ist im Obergeschoss des Ex-City-Outlets ansässig) wartet, dagewesen. Die Heizungsanlage sei so justiert worden, dass sie in der kommenden kalten Jahreszeit auf 20 Grad laufen werde – genau wie in den oben erwähnten 1400 Mietwohnungen, wo bislang die Temperatur ebenfalls individuell einiges höher zu regeln war.

„Ferner haben wir die permanente Beleuchtung in unseren Büros abgestellt“, sagt der Geschäftsführer. Ein weiterer Punkt betrifft die Rolltreppe am Haupteingang zum ehemaligen City-Outlet (dieser befindet sich am ZOB, dem Zentralen Omnibusbahnhof). „So lange der Haupteingang geöffnet ist, muss die Rolltreppe aus Sicherheitsgründen laufen. Würde jemand die Treppe so hochgehen, könnte er stürzen“, nennt Eschmann den Hintergrund.

Allerdings wolle man diese Rolltreppe (die hauptsächlich von Bürgern genutzt wird, die die Gewobau im Obergeschoss ansteuern), abschalten, um Energie zu sparen.“

Die Gewobau prüft, den offiziellen Zugang zum Ex-City-Outlet an den hinteren Bereich des Komplexes zu verlegen. Hier gibt es bereits eine Tür für Paketanlieferungen (Foto). Dann könnte der Vordereingang zum Outlet geschlossen und die Rolltreppe abgestellt werden. Foto: Mathias Schneck

Er erklärt: „Unsere Überlegung ist es, den Eingang in den hinteren Teil des Gebäudes, dort, wo früher das Geschäft Passage Schreiner war, zu verlegen, so dass der Haupteingang vorne geschlossen und die Rolltreppe abgestellt werden kann.“

Eschmann weiß, dass all diese Maßnahmen kein gewaltiges Energiesparpotential bieten. Es komme hinzu, dass die Gewobau ohnehin nicht die großen Möglichkeiten habe, da der Gebäudebestand der städtischen Tochter überschaubar ist (hauptsächlich hat die Gewobau Büroräume im Ex-City-Outlet, hinzu kommt ein kleiner „Regiebetrieb“). Da haben die Stadtverwaltung und die Stadttochter UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) mit ihren vielfältigeren Liegenschaften mehr Potential. Aber es komme darauf an, dass jeder einspare, was er könne; in der Gesamtsumme laufe dann schon einiges zusammen.