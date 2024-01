Planung für 2024 bis 2028 Gewobau plant hohe Verluste, Investitionen für Mieter, Kinder und Fasanerie-Großprojekt

Jeweils über der Millionengrenze liegen 2024 bis 2028 noch zwei weitere „Sondermaßnahmen“. Insgesamt 4,6 Millionen Euro sind für „Erschließung/Kanalerneuerung Canada-Siedlung vorgesehen. Und insgesamt 3,9 Millionen Euro für „Neubau Canada-Siedlung, Haus Nardini“. Was genau verbirgt sich hinter diesem Posten? Das Nardinihaus Pirmasens betreibe derzeit in der Alten Turnhalle und einem Anbau in der Zweibrücker Canada-Siedlung eine ambulante Tagesgruppenbetreuung für Kinder, erläutert Eschmann. Für stationäre Betreuung müssten Kinder bislang nach Pirmasens. „Deswegen gibt es die Idee eines Neubaus, um auch stationäre Pflege anbieten zu können.“ Zu den stationären Wohngruppen in Pirmasens erläutert das Nardinihaus auf seiner Homepage: „Die Aufnahmeanlässe sind oftmals durch pubertär bedingte Konfliktlagen ausgelöst. Die räumliche Trennung und die Entlastung von Alltagskonflikten in der Familie tragen dazu bei, die Familienbeziehungen und die Perspektiven neu zu betrachten. Zugleich erleben die Kinder/Jugendlichen, dass es auch im Gruppenleben Regeln und Rücksichtnahme geben muss, damit alle Bewohner/innen sich wohl fühlen können.“