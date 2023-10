Zudem Problem wegen Klimaschutz-Forderungen Gewobau plant weitere Mieterhöhung

Erfreulich dagegen ist: Die Leerstandsquote der Gewobau ist von über 7 Prozent (Auswertung Dezember 2020 auf 3,4 Prozent (Mai 2023) gesunken. Leerstände gibt es s bei der Gewobau seit Jahren vor allem bei Einfachwohnungen. „Einen großen Anteil an der sinkenden Leerstandsquote trägt die Vermietung von Wohnraum an Geflüchtete aus der Ukraine“, schreibt Eschmann im Lagebericht. Ziel sei, durch Kundenbindungsmaßnahmen und „verstärkte Orientierung an den Bedürfnissen und Wünschen von Mieterinnen und Mietern“ die Leerstandsquote bis 2025 unter 3 Prozent zu drücken.