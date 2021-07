Weil Reinigen nicht mehr hilft: Abschreckung mit Strom geplant : Kampf gegen Taubendreck am Zweibrücker Impfzentrum

Zweibrücken Weil immer mehr Tauben angelockt werden, muss die Gewobau das Ex-City-Outlet jetzt viel häufiger reinigen. Doch sauber bleibt es nur wenige Tage. Deshalb investiert nun die Gewobau 33 000 Euro in eine Strom-Abschreckung. Und plädiert für ein Tauben-Fütterverbot.

Das Landesimpfzentrum in Zweibrücken ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte: Zwei Drittel der Zweibrücker Erwachsenen sind schon geimpft, die Organisation wird von vielen Impflingen gelobt. Doch es gibt unliebsame Nebenwirkungen. Nicht vom Impfstoff ist hier die Rede – sondern vom Weg dahin. Die Gefahr lauert von oben – in Gestalt von Tauben, die sich massenhaft auf dem Vordach des Impfzentrums tummeln. Das Glasdach ist fast ständig verdreckt, Federn und Kot fallen manchmal auch herunter.

Vor etwa zwei Wochen kam zufällig der Merkur-Reporter vorbei, als gerade mit Hochdruckreiniger am Vordach gereinigt wurde. Der Merkur informierte Rodewald, schon vor unserer Anfrage an den Gebäude-Eigentümer Gewobau tue sich etwas. Doch wenige Tage später war wieder alles verschmutzt.

„Saublöd“ sei für die Sauberkeit des Gebäudes, dass seit einiger Zeit „immer wieder Tauben direkt davor gefüttert werden“ – denn das locke natürlich noch mehr Tauben an dieser Stelle an.

Doch die Gewobau gibt den Kampf gegen den Taubendreck nicht auf. Sie wählt eine andere Methode. Ein Methode, die eine hohe Investition erfordert – sich gleich nebenan aber schon bewährt hat. Eschmann kündigt an: „Wir installieren im Vordach-Bereich Leitungen mit schwach elektrischem Strom. Das wird noch bis zum Ende der Sommerferien passieren.“ In dem mit ganz ähnlicher Fassadengestaltung versehenen Neubau Hauptstraß 8 (wo unten der Netto-Markt und darüber die Gewobau untergebracht sind) gebe es diese „Taubenabwehrmaßnahme“ schon, sie habe 20 000 Euro gekostet. Ergebnis: „Das sind keine Tauben mehr. Das hat sich wirklich bewährt.“ Deshalb investiert die Gewobau nun am Impfzentrums-Gebäude (Ex-City-Outlet) nochmal 33 000 Euro. Eingeschlossen in diese Summe ist auch der Rückbau von Werbeflächen an der Fassade, um Tauben die dortigen Brutmöglichkeiten zu entziehen.