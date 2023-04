Aufkleber Fall für Zweibrücker Ermittler Gewalt-Aufruf gegen Radler: Stadt plant Strafantrag

Bereits am Vortag hatte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) den Inhalt der Aufkleber als „extrem beunruhigend“ bezeichnet (wir berichteten): Ein (gestalterisch an Verkehrsschilder angelehntes) Piktogramm zeigt, wie ein Mann eine Pistole auf den Kopf eines Radfahrers richtet – mit den Worten „Verpiss dich von der Straße, du Radsau“. Ein Radfahrer, der neben seinem Fahrrad am Boden liegt und von dem Mann gerade einen Tritt hin den Hintern erhält. Der Aufkleber ist mit dem englischen Wort „Warning“ (Warnung) betitelt und richtet sich gegen Radler, die – angeblich – gegen eine „Nutzungspflicht für Radwege“ verstoßen. Der genannte StVO-Paragraph 2 Absatz 4 allerdings sieht eine Nutzungspflicht nur in bestimmten Fällen vor – die nicht auf die Stellen zutreffen, wo die Aufkleber in Zweibrücken massenhaft angebracht worden (insbesondere in der Schwarzbach-Allee, wo zwischen den Bäumen auf einem nicht asphaltierten Weg Fußgänger und Radler erlaubt sind und parallel eine Straße ist).