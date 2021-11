Traditionsreiche Einrichtung im Wald vor Zweibrücken : Gestüt Birkhausen hat neue Eigentümer

Info

Das im 18. Jahrhundert von Herzog Christian IV. gegründete Gestüt Birkhausen bei Zweibrücken hat eine wechselvolle Geschichte mit zahlreichen Eigentümer- und Pächterwechseln. 1960 wurde es an den Trakehner-Verband verpachtet und von Hardi Finck betreut. Ihm folgte 1969 Hermann Helms. Von 1983 bis 1991 war der langjährige Landestrainer Vielseitigkeit, Gerhard Olze, Pächter des Trakehner-Gestüts. Rennstall-Besitzer Klaus Wilhelm aus Bruchmühlbach-Miesau folgte mit seinen Vollblütern. 1995 erwarb Werner Brodalla das Anwesen, 2003 verpachtete er es weiter an den Zweibrücker Reitausbilder Peter Neumüller. 2004 ersteigerte Frank Weber aus Hornbach die Anlage für rund 400 000 Euro. Er richtete die Gaststätte ein.

Im Herbst 2006 übernahm der Springreiter Achim Becherer.

2008 wurden Anja Off und Matijas Hvasta die neuen Besitzer für ein Voltier- und Reitzentrum. Danach gehörte das Gestüt im Wald zwischen Ixheim, Mittelbach und Rimschweiler bis 2016 Franziska Ochsner mit ihrer Pintabian-Zucht.

2016 rettete es Uwe Schlote vor dem Verfall – und verkaufte jetzt

an Thomas Wind und Daniela

Marx-Wind. (cvw)