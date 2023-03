Hallplatz-Galerie Noch kein Land in Sicht in Sachen Cap-Markt

Das Gespräch, an dem – neben dem Zweibrücker Oberbürgermeister – Mimco-Capital-Geschäftsführers Bernd von Manteuffel und drei seiner Mitarbeiter sowie der Vorstand der Heinrich-Kimmle-Stiftung Marco Dobrani teilnahmen, habe laut der Mitteilung rund eine Stunde gedauert und sei „von allen Beteiligten als konstruktiv angesehen“ worden. Oberbürgermeister Wosnitza: „Beide Parteien haben sich deutlich aufeinander zu bewegt und ich hatte das Gefühl, dass sowohl Mimco Capital als auch die Heinrich-Kimmle-Stiftung hier an einer Lösung des Problems interessiert sind und daran arbeiten wollen. Allerdings gibt es auch noch Knackpunkte, die eingehender Prüfungen beider Verhandlungspartner bedürfen. Daher handelt es sich um eine erste Gesprächsrunde, auf der sich aber aufbauen lässt. Kommende Woche wird der Dialog fortgesetzt“, zeigte sich Wosnitza optimistisch. Laut Pressemitteilung sei über den genauen Inhalt des Gesprächs Stillschweigen vereinbart worden. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Gespräch zwischen Heinrich-Kimmle-Stiftung und Mimco Capital am nächsten Mittwoch weitergehen – ebenfalls in Form einer Video-Konferenz, deren Moderation wiederum Oberbürgermeister Wosnitza übernehmen soll. In der Pressemitteilung der Stadt wurde hingegen als nächster Termin „voraussichtlich am Dienstag kommender Woche“ genannt.