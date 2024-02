Marold Wosnitza OB lobt Rats-Klima und warnt vor Rechtsaußen

Wosnitza empfiehlt auch Bürgern: „Es ist wichtig, dass wir Gesicht zeigen in so Diskussionen. Man darf Menschen nicht deportieren, Menschen nicht in verschiedene Klassen einteilen.“ Job der Kommunalpolitiker sei es, „auch Nichtwähler zu überzeugen, an die Wahlurne zu gehen und demokratisch zu wählen – und Unentschlossene wieder in die Mitte zu holen“.