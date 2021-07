Prozess gegen Dealerbande : Gericht schmettert Verteidiger-Anträge ab

Zweibrücken Die Anwälte der mutmaßlichen Drogendealer bezweifeln, dass Daten aus gehackten Handys im Prozess verwendet werden dürfen.

Staatsanwältin Karin Ephan und Staatsanwalt Christian Horras hatten den bislang vor allem in Kaiserslautern lebenden 23- bis 35-jährigen Männern zu Beginn der drei parallel laufenden Prozesse vorgeworfen, sich Mitte 2018 zusammengeschlossen und bis November 2020 gewerbsmäßig als Mitglieder einer Bande in über 100 Fällen jeweils im zweistelligen Kilogramm-Bereich mit Betäubungsmitteln gehandelt und Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro umgeschlagen zu haben. Dabei sollen sie zunächst Rauschgifte wie Marihuana, Amphetamin, Kokain und Haschisch in größeren Mengen bei Lieferanten im Rhein-Main-Gebiet oder übers Internet erworben, in einer „Bunkerwohnung“ in Kaiserslautern zwischengelagert und in Zweibrücken, in der Südwest- und in der Saarpfalz gewinnbringend weiterverkauft haben.