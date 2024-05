Gerhard Schwehm als Referent zu Gast am Campus Zweibrücken Außerirdische Keime und Müll auf dem Mars

Nach und nach verfeinerte die US-Bundesbehörde für Raumfahrt (Nasa) die Quarantäne-Prozedur. Deren Astronauten brachten danach, in den Jahren 1969 bis 1972, große Mengen Mondgestein auf die Erde – insgesamt 381 Kilogramm. Das meiste davon sei noch unerforscht, so der Referent. War es auf dem Mond in den vergangenen Jahrzehnten relativ ruhig, so beginnt gerade wieder ein neuer Wettlauf zum Erdtrabanten. Im Vordergrund steht dabei die kommerzielle Nutzung. Das stellt aus Sicht Schwehms ein Problem dar, denn es müssten für die neuen Raumfahrtteilnehmer neue Regeln und Gesetze geschaffen werden. „Früher hat das in den USA die Nasa gemacht“, sagte Schwehm, „in Zukunft könnte das Wirtschaftsministerium ein Wort mitzureden haben. Und das will vor allem die Kosten minimieren.“