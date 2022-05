Bürger-Anregung für Zweibrücker Ex-Parkbrauerei-Projekt : Herz für mehr Grün und Sichtachse

Zweibrücken Brauerei-Quartier: Bürger will mit Vorschlägen Bewohnern und Stadtbild nutzen.

Der Stadtrat soll am Mittwoch den Bebauungsplan für die Brachfläche der ehemaligen Zweibrücker Parkbrauerei beschließen (ab 19 Uhr öffentlich in Hofenfels-Aula). Damit wäre der Weg frei für Investor Manfred Schenk, der unten an der Hofenfelsstraße ein Hotel und Pflegeeinrichtungen (beides zusammen mit der Victor‘s Group) sowie weiter oberhalb Mehrfamilienhäuser plant.