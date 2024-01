Turnerinnen des Helmholtz-Gymnasium bei „Jugend trainiert für Olympia“ Zwei Helmholtz-Teams im Regionalfinale

In der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2009 und jünger) traten die Helmholtz-Mädchen Lola Rabung, Emma Schneider, Henriette Dormann, Casey Gaiger und Josyline Gez gegen fünf weitere Mannschaften an. Die Turnerinnen, die in dieser Zusammensetzung noch nicht angetreten waren, kämpften mit ähnlichen Widrigkeiten wie die Mannschaft aus der Wettkampfklasse I. Auch hier meldete sich eine Turnerin kurzfristig krank. Eine weitere Turnerin konnte an den letzten beiden Geräten Balken und Barren verletzungsbedingt nicht mehr antreten. Die für diese Wettkampfklasse noch jungen Schülerinnen zeigten ein hohes Maß an Flexibilität und Spontaneität. Trotz der Umstände gaben sie ihr Bestes und belegten den 6. Platz. Das Sieger-Team kam vom Hans-Purmann-Gymnasium Speyer.