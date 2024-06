„Genussfest“ der Landfrauen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Kulinarisches Konzept hat sich bewährt

Auf Grund des letztjährigen Erfolges der Veranstaltung habe man eine Wiederholung beschlossen, allerdings unter einem neuen Namen. Bei der Erstauflage hätte die Bezeichnung „Streetfood-Festival“ zu Missverständnissen und daher kritischen Stimmen geführt, informierte Nadine Hemmer. Als „rechte Hand“ des Verbandsbürgermeisters Zweibrücken-Land, Björn Bernhard, war sie maßgeblich an der Organisation des „Genussfestes der Landfrauen“ – so der neu gewählte Name –, beteiligt. Es sei gar nicht so einfach gewesen, einen gemeinsamen Termin der sieben beteiligten Ortsvereine zu finden, denn die Landfrauen seien gerade an den Wochenenden sehr aktiv und es bedürfe ja schon einiger Helferinnen und Helfer auch in der Vorbereitung eines solchen Events, gibt Hemmer zu bedenken.