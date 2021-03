Untersuchung im Wichern-Haus : Gensch: Studie zeigt Wirksamkeit von Impfungen

Zweibrücken (red) Die Ergebnisse einer Studie bezüglich der Wirksamkeit der Impfungen im Wichern-Haus (wir berichteten) liegen jetzt vor. Darauf weist der Zweibrücker Mediziner Dr. Christoph Gensch, treibende Kraft der Studie, hin.

Das Ergebnis sei eindeutig, so Gensch: „Bei 95 Prozent der Bewohner gibt es einen nachweisbaren Impferfolg, sehr viele Bewohner weisen nach der Impfung eine hohe Antikörperkonzentrationen auf.“ Bei 94 von 99 Bewohnern (94,94 Quote) gebe es einen positiven Antikörpernachweis; bei 59 von 99 Bewohner (59,59 Prozent) sei die Antikörperkonzentration so hoch, „dass der Messbereich der Testung überschritten wurde und zur genaueren Quantifizierung der Antikörperkonzentration Verdünnungsreihen erfolgen müssten“. Nur bei zwei Bewohnern gebe es einen „grenzwertig-positiven Befund“ und bei dreien sei kein Impferfolg nachweisbar gewesen (in diesen fünf Fällen erfolge nun eine Zweitanalyse in der Uniklinik Homburg). Die Immunreaktionen nach der Impfung mit Pfizer/Biontech seien „sehr gering ausgefallen“, teilt Gensch weiter mit. Sein Fazit: „Der Impfstoff von Pfizer/Biontech bietet auch unseren ältesten Mitbürgern einen effektiven Schutz.“