Proteste bei Tadano Gensch ruft Tadano-Mitarbeiter zum Widerstand auf

Befremdlich erscheine ihm auch das Verhalten der japanischen Führungsriege von Tadano in Zweibrücken. „Anscheinend vergeht kein Tag an dem nicht Know-how aus Zweibrücken kopiert, fotografiert und abgezogen wird. Äußerst seltsam mutet die Tatsache an, dass japanische Führungskräfte mit Google-Street-View-artigen Kamerasystemen umgeschnallt nachts durch die Zweibrücker Produktionshallen schleichen“, schreibt er unter Bezug auf ein Video, das auch unserer Redaktion vorliegt. Darin ist ein Mann mit asiatischen Gesichtszügen zu sehen, der mit einem Gestell auf dem Kopf langsam durch eine Werkshalle geht, den Blick auf einen Bildschirm gerichtet, den er in den Händen hält. Man scheine Vorkehrungen zu treffen, „die Zweibrücker Anlagen eins zu eins an anderen Standorten aufzubauen“, kommentiert Gensch.