Klare Mehrheit trotz Erregung im Rat : Lambsborn verkürzt die Kita-Öffnungszeit

Lambsborn Dies sorgte im Rat für heftige Diskussionen. Am Ende gab es aber eine klare Mehrheit. Außerdem wurden mehrere Aufträge vergeben.

Dass Molter und alle Ratsmitglieder grundsätzlich voll und ganz zum Kindergarten in Lambsborn stehen, ist an diesem Abend nicht allein durch Auftragsvergaben für Modernisierungsarbeiten und die Schaffung eines neuen Gruppenraumes deutlich zum Ausdruck gekommen.

Molter sagte: „Wenn Fremde sich in Lambsborn ein Grundstück oder eine Mietwohnung suchen und wir können auf den Kindergarten verweisen, dann ist das schon die halbe Miete. Kinder sind unsere Zukunft. Wir investieren viel Geld in den Kindergarten. An der Fluktuation hinsichtlich der Schwankungen bei der Belegzahl, kann die Gemeinde nichts ändern. Das hängt einfach vom Zuzug und Wegzug von Familien mit Kindern ab, das hängt auch mit dem Wechsel der Kinder zu den Grundschulen ab. Tatsache ist und bleibt, dass wir sehr vertrauensvoll in Lambsborn mit der Verwaltung und dem verantwortlichen Jugendamt beim Landkreis zusammenarbeiten. Wir werden von dort sogar genau überwacht, was beispielsweise die Zahl der aufzunehmenden Kinder angeht!“