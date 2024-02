Gewinner ausgezeichnet Geldpreise für die schönsten Weihnachtsbäume

„Zur Aktion gehört auch, dass alle Teilnehmer einen zweiten Baum für ihre Einrichtung erhalten“, erzählte Petra Stricker, die sich sichtlich freute, dass so viele Kinder zur Siegerehrung in den Herzogssaal gekommen waren. Eine gute Gelegenheit für die City-Managerin, Werbung für den Kindertag Anfang Juni zu machen: „„Wir werden den Kindertag zum ersten Mal in Kombination mit einem Mittelalter-Markt veranstalten. Dazu planen wir ähnlich wie an Halloween eine Kindermodenschau – dann natürlich im Mittelalter-Look“, gab die City-Managerin einen kleinen Vorgeschmack auf den Termin am Sonntag, 2. Juni.