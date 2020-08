Am Etzelweg in Ixheim

Ixheim Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 47-jährigen Frau während des Einkaufens in einem Discounter-Supermarkt am Etzelweg in Ixheim aus ihrer in der Armbeuge getragenen Handtasche die Geldbörse mit 40 Euro Bargeld undpersönlichen Dokumenten. Tatzeit war am 25. Juli, 16.15 bis 16.45 Uhr. Zeugenhinweise an die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.