Sparkasse in Zweibrücken : Manipulation am Geldautomaten?

Zweibrücken Alle, die in der letzten Woche bei der Sparkasse in der Ixheimer Straße Geld abgehoben haben, könnten betroffen sein.

(red) Wer zwischen dem 18. und dem 26. November Geld an den Geldautomaten der Sparkassen-Filiale in der Ixheimer Straße in Zweibrücken Geld abgehoben hat, sollte dringend seine Kontoauszüge überprüfen. Es besteht nach Angaben der Polizei nämlich die Gefahr, dass sie bei der Eingabe ihrer Pin-Zahlen beobachtet wurden. Ein Kunde hatte am Samstag festgestellt, dass an den Geldautomaten die Sichtschutz-Gummis um die Tastenfelder herum ganz oder teilweise abgeschnitten worden waren. Dies dient laut Polizei erfahrungsgemäß dazu das Anbringen von technischem Gerät und das Ausspähen der PIN-Eingabe zu ermöglichen. Die Sparkasse hat die beschädigten Geldautomaten umgehend außer Betrieb genommen.