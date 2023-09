Contwig/Zweibrücken Dank neuer Sicherheitstechnik: Geldautomaten-Sprenger flüchten

„Wegen der kaputten Abdeckung können die Automaten leider bis auf Weiteres nicht in Betrieb sein“, bedauerte Steuer, Kunden würden durch ein Plakat auf die nächstgelegenen Automaten im Zweibrücken Fashion Outlet, in Zweibrücken-Niederauerbach und Rieschweiler-Mühlbach verwiesen. Die an die Automaten angeschlossene personenbesetzte Filiale in Contwig bleibe aber wie gewohnt geöffnet. Die Sparkasse in Contwig ist mitten im Ort an der Bahnhofstraße 4 neben dem Rathaus.