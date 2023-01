Fastnacht in Battweiler : Heiß auf die närrische Party

Bei der gelbschwarzen Nacht des SV Battweiler ging die Stimmung durch die Decke.

„Endlich! Endlich! Endlich!“, skandierte Sitzungspräsident Sascha Blum und stellte überschwänglich fest, dass nach drei Jahren Enthaltsamkeit jetzt endlich wieder in Battweiler die Narren das Zepter schwingen. „Habt ihr Bock auf eine heiße Prunksitzung?“ Gleich einem Donnergrollen schleuderte Präsident Blum dem auch in diesem Jahr vielfach einfallsreich kostümierten Saalvolk gleich zum Auftakt die Frage entgegen und die Antwort kam prompt in dreifacher Tonstärke zurück.

Ja, die notwendige Enthaltsamkeit, das närrische Feierverbot aus bekannten Gründen, alles das war den Feiernden anzumerken die auf die Sekunde heiß wie das zitierte „Frittenfett“ waren, um endlich wieder urige Fasenacht in Battweiler zu feiern. Überhaupt nicht in Frage zu stellen war dabei, ob die Akteure auf und hinter der Bühne vielleicht etwas aus der Übung gekommen seien könnten.

Nein, schmissig, keck, voller Tatendrang sorgten vielmehr Garden, Tänzerinnen und Tänzer zusammen mit den Büttenrednerinnen und Rednern wie den überzeugenden Statisten der Hitparade für einen in jeder Beziehung unterhaltsamen Abend der farbenprächtiger nicht hätte sein können. Sich der Feierfreude hinzugeben fiel natürlich leicht, denn einmal mehr verstanden es die zahllosen Helferinnen und Helfer um „Chefdekorateurin“ Sonja Hlava, aus der Konrad-Loschky-Halle einen ansprechenden Musentempel zu schaffen, dessen Ausstrahlung in den Vereinsfarben „Gelbschwarz“ gehalten, schon zum Feiern einlud. Schmissig die Garden, die Sonderübungsstunden diesmal eingelegt hatten, um das Fehlen der Praxis in den rund drei Jahren nicht allein aufzuholen sondern an den Leistungsstandard der Vorjahre nahtlos anzuknüpfen.