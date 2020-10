ZW vernetzt : Gelbe Bänder bedeuten „Frei zum Pflücken“

Damit das Obst nicht auf den Bäumen verrottet, wurde die Aktion „Gelbes Band“ jetzt auch in Zweibrücken eingeführt.

Gelbe Bänder erhalten haben neben den Bäumen im Wildrosengarten auch Bäume an drei Standorten rund ums Beckerswäldchen, in Oberauerbach auf der städtischen Ausgleichsfläche in der Gemarkung „Auf dem Tempel“ an der Straße nach Contwig, an der Amerikastraße von der Hochschule in Richtung Mörsbach, an der Verbindung von Niederauerbach zur L465 kurz vor der Zusammenführung in Richtung Heilbachtal sowie zwei Stellen in Rimschweiler, einmal am Radweg und einmal in den Wiesenplätzen. „Fünf weitere Standorte werden wir kurzfristig noch markieren“, informiert Stefan Paul.