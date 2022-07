Gemälde wiedergefunden : Geklautes Bild hing über dem Bett

Warum klaut jemand ein Bild aus einer Bank? Die Polizei weiß die Antwort.

„Was lange währt, wird endlich gut.“ So überschreibt die Zweibrücker Polizei die erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung bei einem 21-Jährigen verbuchen. Die Polizei hatte ihn als denjenigen im Visier, der im Besitz des kurz vor Weihnachten 2021 aus dem Vorraum der VR-Bank in der Kaiserstraße in Zweibrücken gestohlenen Gemäldes „Der Anfang“ sein könnte. Mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss ausgestattet, wurden die Beamten am Montagmorgen bei dem 21-Jährigen vorstellig und entdeckten das 2,40 x 0,90 Meter große Gemälde des Zweibrücker Malers Hermann Weis in der Ein-Zimmer-Wohnung des jungen Mannes. Es hing über seinem Bett. Es wurde umgehend sichergestellt und wird nun wieder der VR-Bank zurückgegeben. red/Foto: Polizei