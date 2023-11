Volkstrauertag in Zweibrücken Gedenken an die Toten der Kriege

Oberbürgermeister Marold Wosnitza wies in seiner Rede auf ein Zitat von Franz Kafka hin, das er vor zwei Jahren schon einmal zu diesem Anlass benutzt hatte: „Deutschland hat Russland den Krieg erklärt – am Nachmittag Schwimmschule.“ Damals dachte man, der Krieg sei kurz und das mag sich auch ein russischer Diktator gedacht haben bei seiner Invasion der Ukraine. Doch wie Wosnitza betonte: „Kriege haben Tausende das Leben gekostet. Der Krieg in Europa ist schon alltäglich geworden, jetzt liegt die Aufmerksamkeit auf dem Nahen Osten. Ich befürchte, die Aufmerksamkeit für die Kriege im Kongo, in Somalia oder in Syrien geht zurück.“